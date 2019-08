Fußball-Bundesliga Überragender Werner schießt Leipzig in Mönchengladbach zum Sieg

RB Leipzig hat einen optimalen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann feierte mit dem 3:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach seinen dritten Sieg im dritten Ligaspiel. Zumindest über Nacht steht RB an der Tabellenspitze, die Borussia ist mit vier Punkten vorerst Siebter.

Die Hauptrolle gehörte gegen Gladbach RB-Stürmer Timo Werner. Der Nationalspieler erzielte alle Treffer (38., 47., 90.+4 Minute - für Gladbach traf Breel Embolo in der 90.+1 Minute), insgesamt war er an acht Abschlüssen direkt beteiligt. Erst vergangene Woche hatte er seinen Vertrag in Leipzig verlängert.

Den Anfang machte Werner in der 38. Minute. Der 23-Jährige spitzelte den Ball im Mittelfeld zu Emil Forsberg, der zwei Gladbacher stehen ließ, Doppelpass mit Werner spielte und Richtung Strafraum dribbelte. Mit dem Außenrist chippte er den Ball dann an Gladbachs Matthias Ginter vorbei in den Lauf von Werner, der Torhüter Yann Sommer tunnelte. Der schönste Spielzug der ersten Hälfte bedeutete das 1:0 für RB.

Es war, aus Leipziger Sicht, aber auch der einzige Höhepunkt des ersten Durchgangs. In dem war nämlich eigentlich die Borussia die überlegene Mannschaft gewesen. So scheiterte etwa Gladbachs Alassane Pléa nach einem Doppelpass mit Breel Embolo aus guter Position mit einem Volley (10.), später wehrte RB-Torhüter Peter Gulácsi einen weiteren gefährlichen Pléa-Versuch ab (32.).

Während die Gastgeber ihre Chancen nicht nutzen konnten, traf Leipzig mit dem ersten Schuss aufs gegnerische Tor zum 1:0 und verpasste dann das mögliche 2:0, als Marcel Sabitzer - nach Werners Vorarbeit - mit seinem Abschluss von der Strafraumkante nicht an Torwart Sommer vorbeikam (41.).

Das erledigte Werner dann selbst.

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schaltete Leipzig auf Angriff um, Yussuf Poulsen legte auf Werner ab, der sich den Ball weit vorlegte - um den Gladbacher Verteidigern davon zu sprinten und Sommer zu überwinden (47.). Kurz darauf bereitete Werner mit einer scharfen Hereingabe die nächste Großchance vor, doch Poulsen verpasste aus kurzer Distanz das dritte Leipziger Tor (52.). Später verhinderte Gladbachs Sommer ein drittes Gegentor, als er gegen Marcel Sabitzer parierte (65.).

Gladbachs Offensive erspielte sich zunächst weniger Gelegenheiten als in der ersten Hälfte, das 2:0 hatte seine Wirkung hinterlassen. Wirklich gefährlich war lange allein der Schuss von Stefan Lainer, der an die Latte abgefälscht wurde (58.). Erst in der Nachspielzeit gelang dann der Anschlusstreffer durch Embolo (90.1).

Die Schlusspointe der Partie gehörte aber Werner. Nach einer verunglückten Kopfballabwehr lief er der Abwehrkette erneut davon - und stellte den Endstand her.