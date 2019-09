Fußball-Bundesliga Leipzig holt spektakuläres Remis gegen die Bayern

RB Leipzig bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Im Spitzenspiel trennten sich die Leipziger und der FC Bayern München 1:1. Die Tore erzielten Robert Lewandowski (3. Minute) und Emil Forsberg vom Elfmeterpunkt (45.+2). Damit hat RB einen Punkt Vorsprung auf den BVB (neun Punkte), der am Nachmittag 4:0 (1:0) gegen Leverkusen gewann. Dahinter folgen die Bayern mit acht Punkten auf Rang drei.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Nach einem Ballgewinn auf dem linken Flügel schickte Thomas Müller mit einem Steilpass Lewandowski in die Spitze, der Pole behielt die Ruhe und schob den Ball an RB-Keeper Peter Gulácsi vorbei in die rechte Ecke. Es war Lewandowskis siebter Treffer im vierten Spiel der neuen Bundesliga-Saison - und beinahe hätte der 31-Jährige nachgelegt.

Zunächst scheiterte Lewandowski mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Gulácsi (12.), dann vergab er einen völlig freien Kopfball, nachdem der Leipziger Torhüter den Ball zum Gegner gespielt hatte (15.). Das 2:0 für die Bayern schien nur eine Frage der Zeit zu sein.

In der 37. Minute musste der Videobeweis für Klarheit sorgen: Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte auf Strafstoß für die Münchner entschieden, nachdem Lucas Hernández bei einem Schussversuch mit dem durchschwingenden, linken Fuß Marcel Sabitzer am Schienbein getroffen hatte. Stegemann schaute sich die Szene noch einmal an und revidierte seine Entscheidung.

Kurz vor der Pause foulte Hernández im eigenen Strafraum Yussuf Poulsen strafstoßwürdig und Emil Forsberg verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach einer sehr einseitigen Hälfte ging es unentschieden in die Halbzeit.

RB-Trainer Julian Nagelsmann stellte zum zweiten Durchgang auf eine Viererkette um und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Marcel Halstenbergs Schuss aus kurzer Distanz (49.) wurde abgeblockt, Jordi Mukieles Versuch lenkte Neuer mit den Fingerspitzen am Tor vorbei (50.). Ibrahima Konaté rettete nach einem Schuss von Kingsley Coman auf der Linie (51.) und Sabitzer prüfte Neuer mit einem gefährlichen Flatterball aus rund 30 Metern (60.). Beide Teams hatten in den Schlussminuten die Chance zum Siegtreffer, RB durch Werner (89.) und Bayern durch Niklas Süle (90.+1), doch es blieb beim Unentschieden.

RB Leipzig - FC Bayern München 1:1 (1:1)

0:1 Lewandowski (3.)

1:1 Forsberg (45.+2, Elfmeter)

München: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernández - Kimmich, Thiago (88. Coutinho) - Coman, Müller (63. Tolisso), Gnabry (62. Davies) - Lewandowski

Leipzig: Gulácsi - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann (46. Demme), Laimer, Forsberg (69. Nkunku), Halstenberg - Sabitzer, Poulsen (81. Cunha), Werner

Gelbe Karten: Halstenberg, Nkunku / Lewandowski, Boateng

Schiedsrichter: Stegemann

Zuschauer: 41.939 (ausverkauft)