RB Leipzig hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen den FC Augsburg siegte das Team von Trainer Domenico Tedesco 4:0 (1:0). Damit überholte Leipzig in der Tabelle den SC Freiburg und ist mit zwei Punkten Vorsprung Vierter und hat zudem das deutlich bessere Torverhältnis. Nächste Woche spielt Leipzig gegen Bielefeld, Freiburg muss nach Leverkusen.

Leipzig hatte auch in der laufenden Saison zunächst in der Champions League gespielt. Nachdem der Klub jedoch in der Gruppenphase nur auf dem dritten Platz gelandet war, spielte er in der Europa League weiter. Dort war dann im Halbfinale gegen die Glasgow Rangers Schluss.