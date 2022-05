Hertha BSC spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Beim Hamburger SV gewannen die Berliner das Relegations-Rückspiel 2:0 (1:0) und drehten damit das 0:1 (0:0) aus dem Hinspiel. Der HSV verpasste somit auch im vierten Jahr in Folge die Rückkehr in die Erstklassigkeit.