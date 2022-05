Bundesliga-Relegation Reis flankt ins Tor – Hamburger SV gewinnt Hinspiel bei Hertha BSC

Zweitligist Hamburger SV ist dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen. Im Relegations-Hinspiel besiegte der einstige Bundesliga-Dauergast Hertha BSC in Berlin 1:0 (0:0), eine Bogenlampe von Ludovit Reis machte den Unterschied zugunsten der Gäste (57. Minute). Hertha muss den Rückstand nun am Montag (20.30 Uhr, TV: Sat.1) im Hamburger Volksparkstadion aufholen, um sich nach Platz 16 in der abgelaufenen Saison weiter in der Fußball-Bundesliga zu halten.