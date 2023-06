Der junge Fußballer vom JFC Berlin war am vergangenen Sonntag in Frankfurt am Main bei einem tätlichen Angriff eines Gegenspielers lebensgefährlich verletzt worden und am Mittwoch gestorben.

Der deutsche Fußball hat mit großer Anteilnahme auf den gewaltsamen Tod reagiert und will mit etlichen Aktionen ein Zeichen der Trauer und gegen Gewalt setzen. »Diese unfassbar traurige und schockierende Tat im Rahmen eines Fußballturniers für Junioren macht uns sprachlos, aber nicht tatenlos. Ganz im Gegenteil: Sie ist eine ultimative Aufforderung an uns alle, uns Gewalt noch entschiedener entgegenzustellen – im Fußball wie in der gesamten Gesellschaft«, appellierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Donnerstag.