Zweite Hälfte: Seit der C-Jugend hatten Jonas David und Joshua Vagnoman gemeinsam beim HSV gespielt, im vergangenen Sommer zog es Vagnoman zum VfB. In Stuttgart wurde er Nationalspieler – und schoss in der 51. Minute das womöglich wichtigste Tor seiner Karriere. Der 22-Jährige verwandelte eine Hereingabe vom linken Flügel zum 2:0. Den Jubel sparte er sich aufgrund seiner Hamburger Vergangenheit. Und: Was machte eigentlich Unglücksrabe Guirassy? Traf nach einer erneuten Ecke von Sosa per Kopf zum 3:0 (54.). In der 58. Minute endlich ein Hamburger Lebenszeichen: Robert Glatzel vergab per Kopf eine Riesenchance. Anssi Suhonen sah in der 69. Minute Rot, der HSV war nun nur noch zu zehnt – und nach 90 Minuten dank Heuer Fernandes mit dem 0:3 noch gut bedient.