Klassenerhalt des VfB Stuttgart Zu gut zum Scheitern

Das Ergebnis: 3:1 (0:1) gewinnt der VfB Stuttgart im Volkspark beim Hamburger SV, der Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel geriet nur kurz ein wenig in Gefahr. Die Schwaben spielen auch kommende Saison in der Bundesliga, der HSV tritt zum sechsten Mal in Folge in Liga zwei an. Hier geht es zum Spielbericht.