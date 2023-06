Bundesliga-Relegation Führung nach 45 Sekunden – Stuttgart schlägt HSV im Hinspiel deutlich

Die Stuttgarter erwischten einen Start nach Maß: Top-Vorlagengeber Borna Sosa brachte eine Ecke hoch in den Strafraum, der aufgerückte Mavropanos brachte den VfB per Kopfball nach nur 45 Sekunden in Führung.

In den letzten zehn Jahren war nur ein Erstligist nach der Relegation abgestiegen – das war 2019 der VfB Stuttgart (gegen Union Berlin). Diesmal schienen die Schwaben ihrer Favoritenrolle allerdings gerecht zu werden und blieben die aktivere Mannschaft. Chris Führich scheiterte aus spitzem Winkel an Torhüter Daniel Heuer-Fernandes (9.), auch gegen den völlig frei auf das Hamburger Tor zulaufenden Guirassy (23.) blieb der HSV-Keeper der Sieger.