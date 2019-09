In dieser bislang enttäuschenden Saison war das heimische Stadion für das Team von Borussia Dortmund der letzte Wohlfühlort. Hier war es gegen Augsburg furios in die Spielzeit gestartet, hatte nach der unerwarteten Niederlage bei Union die Fans mit einer Gala gegen Bayer Leverkusen versöhnt. Doch nach dem 2:2 gegen Werder Bremen war dieser Kredit wieder verspielt und die Mannschaft wurde mit Pfiffen verabschiedet. Die aktuelle Form des BVB wirft Fragen auf.

Warum konnte das Team aus den vergangenen fünf Spielen nur eines gewinnen? Warum hat der BVB von den Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte die meisten Gegentore kassiert? Lucien Favre antwortete ausführlich, allein fehlten sachdienliche Hinweise auf die Gründe.

Sie wissen es selbst nicht. "Sonst würden wir es abstellen", sagte Marco Reus, der eine Woche zuvor eine Debatte über die "Mentalität" der Mannschaft nicht führen wollte. "Es ist ja nicht so, dass wir bodenlos spielen", merkte Reus nach dem Unentschieden gegen Bremen zurecht an. Das macht es allerdings nur rätselhafter, wie der BVB nach einem Saisonstart mit zwei Siegen so abfallen konnte.

Die Dortmunder gewannen nicht, als sie gegen den FC Barcelona in der Champions League ein herausragendes Spiel machten. Sie gewannen nicht bei Eintracht Frankfurt, als sie in einem größtenteils überlegen geführten Spiel zweimal führten, und sie gewannen gegen ein immer noch aufgrund von Verletzungen improvisiertes Werder im eigenen Stadion nicht, obwohl sie einen Rückstand in eine Führung gewandelt hatten.

"Es fehlt etwas"

"Insgesamt war die Leistung okay, aber es fehlt etwas", sagte Favre, ohne die Mängel zu präzisieren.

Gegen Werder war es unter anderem die offensive Durchschlagskraft. Flügelspieler Jadon Sancho hat seine starke Form der Vorsaison noch nicht wieder gefunden, sein Gegenpart Thorgan Hazard ist bislang nicht die erhoffte Verstärkung. In der Spitze ersetzte Mario Götze den zuletzt schwächelnden Paco Alcácer, interpretierte diese Rolle aber bekanntermaßen anders.

"Wir müssen mehr Druck ausüben und den Gegner auch mal an die Wand nageln", forderte Spielmacher Reus. Mit dem Toreschießen hat das Team eigentlich kein Problem, unter Favre erzielte es in der Bundesliga vor heimischem Publikum in keinem Spiel weniger als zwei. Gegen die Bremer Behelfsabwehr wären aber durchaus mehr drin gewesen.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Paco Alcácer (links) und Julian Brandt kamen spät in die Partie, konnten den Sieg jedoch nicht mehr erzwingen

Schwerer wiegen in dieser Spielzeit die defensiven Probleme, die Fehler in der Abwehr wiederholen sich. Manuel Akanji stand schon eine Woche zuvor beim zwischenzeitlichen 1:1 in Frankfurt zu weit hinter den anderen Gliedern der Viererkette. So war das nun auch gegen Bremen und es war leicht für Milot Rashica, in eine komfortable Abschlussposition zu kommen, ohne im Abseits zu stehen, und das 1:0 zu erzielen.

Der Ausgleich zum 2:2 folgte auf einen von nur zwei Eckstößen, die Werder herausspielte. Es sei "einstudiert" gewesen, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt, dass Nuri Sahin den Ball auf einen Kollegen am ersten Pfosten flanke, der ihn dann verlängere. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass Dortmunds Analysten, allen voran ihr detailversessener Trainer, auf die Variante eingestellt waren. Warum der im defensiven Kopfball schwache Reus am ersten Pfosten in das Duell mit Josh Sargent geschickt wurde, ist ein Rätsel.

Schwächen gegen vermeintlich schwächere Teams

Gegen Barcelona und Leverkusen, die spielerisch wohl hochklassigsten Gegner der bisherigen Spielzeit, blieben die Dortmunder in den vergangenen Wochen ohne Gegentor. Gegen Union Berlin, Frankfurt und Bremen waren es hingegen jeweils mindestens zwei.

Am Mittwoch (18.55 Uhr, Liveticker SPIEGEL / TV: Sky) wartet wieder ein Team der vermeintlich schwächeren Kategorie. Dortmund spielt in der Champions League bei Slavia Prag, den Außenseiter in der Gruppe. Borussia muss schnell zu seiner Form finden, denn in der Gruppe F, in der zudem noch Inter Mailand wartet, könnten sich leichtfertige Punktverluste schnell rächen.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 (1:1)

0:1 Rashica (7.)

1:1 Götze (9.)

2:1 Reus (41.) 2:2 Friedl (56.)

BVB: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Hakimi - Dahoud (67. Brandt), Witsel - Sancho (80. Guerreiro), Reus, Hazard - Götze (72. Alcácer)

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Groß, Friedl - Sahin - Lang, M. Eggestein, Klaaassen, Bittencourt (82. J. Eggestein) - Sargent (88. Pizarro), Rashica (73. Goller)

Schiedsrichter: Aytekin

Gelbe Karten: Weigl

Zuschauer: 81.365