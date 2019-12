Bundesliga Joker Schick rettet Leipzig im Spitzenspiel gegen Dortmund ein Remis

RB Leipzig hat im Spitzenspiel des 16. Spieltags ein Remis in Dortmund geholt und damit die Tabellenführung verteidigt. Beim 3:3 (2:0) waren die Gastgeber zunächst durch Weigl (23. Minute) und Brandt (34.) in Führung gegangen, Timo Werner (47., 53.) glich nach der Pause aus. Eine erneute BVB-Führung durch Jadon Sancho (55.) hielt nur bis zur 78. Minute, dann schoss der eingewechselte Patrik Schick den Ausgleich.

Leipzig (34 Punkte) hält damit den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Tabellendritten Dortmund. Mönchengladbach auf Platz zwei könnte am Mittwoch (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: Sky) durch einen Heimsieg gegen Paderborn mit RB nach Punkten gleichziehen, hat jedoch die deutlich schlechtere Tordifferenz als der Tabellenführer.

Roman Bürki und Peter Gulacsi gehören zu den besten Torhütern der Liga. Am 16. Spieltag unterliefen beiden Keepern jedoch folgenschwere Fehler.

Der Leipziger Gulacsi glänzte zunächst mit starken Aktionen, parierte einen Kopfball von Mats Hummels (13.) und wehrte einen Schuss von Achraf Hakimi aus spitzem Winkel ab (21.) - doch kurz darauf patzte der Ungar. Erst reagierte er noch stark und sorgte dafür, dass Jadon Sancho ein starkes Dribbling nicht mit einem Tor krönen konnte, doch als der Ball zu Julian Weigl kam und der abzog, verschätzte sich der RB-Schlussmann völlig und ließ den Ball passieren (23.).

Chancenlos war er in der 34. Minute, als Brandt sich nach Zuspiel von Sancho mit einer herausragenden Körperdrehung um Dayot Upamecano wand und die BVB-Führung erhöhte.

BVB-Keeper Bürki parierte kurz vor dem Pausenpfiff erst einen Schuss vom frei stehenden Yussuf Poulsen und lenkte bei der anschließenden Ecke den Kopfball von Timo Werner über die Latte (45.+2). Doch direkt nach der Pause hatte er einen Aussetzer, als er bei einem langen Leipziger Ball aus dem Strafraum kam, den Ball unkontrolliert köpfte und damit Werner den ersten Leipziger Treffer auflegte (47.).

Beim Leipziger Ausgleich war Bürki dann machtlos, als Brandt einen viel zu kurzen Rückpass spielte, den Werner aufnahm und nur kurz nach dem Anschlusstreffer zum Ausgleich nutzte (53.).

Für die erneute Dortmunder Führung sorgte Flügelstürmer Jadon Sancho. Der Engländer traf in jedem der jüngsten sechs Pflichtspiele und schlug auch gegen Leipzig wieder zu: Marco Reus fand den 19-Jährigen mit einer flachen Hereingabe im Rücken der Leipziger Abwehr, wo er den Ball an Lukas Klostermann vorbeilegte und traf (55.). Doch ein Joker verhinderte, dass der BVB in der Tabelle bis auf einen Punkt an Leipzig heranrückt: Schick, für Poulsen in die Partie gekommen, erzielte in der 78. Minute den Ausgleich.

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:3 (2:0)

1:0 Weigl (23.)

2:0 Brandt (34.)

2:1 Werner (47.)

2:2 Werner (53.)

3:2 Sancho (55.)

3:3 Schick (78.)

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro (84. Schulz), Reus - Hazard, Sancho (71. Piszczek)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer (70. Cunha), Forsberg (46. Nkunku) - Poulsen (62. Schick), Werner

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 80.000