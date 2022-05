In den vier Bundesliga-Partien des 34. Spieltags, in denen es nicht mehr um die Europapokalplätze oder die Abstiegsränge ging, hat der FC Bayern München auch das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen. Für Eintracht Frankfurt galt es, vor dem Europa-League-Finale am Mittwoch im Rhythmus zu bleiben, das gelang mit dem 2:2 in Mainz ganz gut. Borussia Mönchengladbach feierte einen Kantersieg.

Beim FC Bayern bestimmt derzeit nicht der Sport die Schlagzeilen. Seit drei Wochen stehen die Münchner als Deutscher Meister fest, zudem droht der Verlust von Torjäger Robert Lewandowski. »Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023. Das ist Fakt«, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Spiel in Wolfsburg beim TV-Sender Sky. Diesen Vertrag will der Pole nicht verlängern und angeblich zum FC Barcelona wechseln, den Wechselwunsch bestätigte Salihamidzic, der bei den Bayern zusehends in der Kritik stehen soll. Es droht ein langes Tauziehen im Sommer.

Lewandowski stellte in Wolfsburg allerdings mal wieder unter Beweis, dass er solche Vertragsgespräche und Streitigkeiten ausblenden kann und professionell seinem Job nachgehen kann. Der Führende in der Torjägerliste traf beim 2:2 (2:1)-Remis per Kopfball zum zwischenzeitlichen 2:0 (40. Minute). Es war sein 35. Saisontreffer. Zuvor hatte Josip Stanisic sein erstes Saisontor erzielt (17.), kurz vor der Pause verkürzte Jonas Wind mit einem sehenswerten Drehschuss (45.). Max Kruse erzielte den Ausgleich (58.).

Eintracht Frankfurt trat in Mainz mit der bestmöglichen Startelf an, Trainer Oliver Glasner wollte – anders als in den Wochen zuvor – keine Spieler für die Europa League schonen. Am Mittwoch treten die Frankfurter im Finale gegen die Glasgow Rangers an. Die Schotten haben ihrerseits am letzten Spieltag 3:1 bei Heart of Midlothian gewonnen. Mainz beendet nach dem 2:2 (1:2)-Unentschieden die Saison auf dem achten Platz, die Eintracht läuft auf Platz zwölf ein. Für die Gastgeber traf der Däne Marcus Ingvartsen doppelt (10./49.), Tuta (25.) und Rafael Borré (35.) hatten das Spiel im ersten Durchgang kurzzeitig gedreht.

Für Borussia Mönchengladbach endet eine unbefriedigende Saison mit einem deutlichen Heimsieg gegen Hoffenheim. Der 5:1-Erfolg der Borussia (45 Punkte) reichte allerdings nicht, um in der Tabelle noch an Hoffenheim (46) vorbeizuziehen. Andrej Kramaric brachte die TSG früh in Führung (3.), doch dann folgte ein Sturmlauf der Gladbacher – mit fünf Treffern der Offensivspieler Lars Stindl, Alassane Plea, Jonas Hofmann (2) und Breel Embolo.

Absteiger Greuther Fürth hat sich mit der 22. Niederlage der Saison aus der Bundesliga verabschiedet. Lange sah es nach dem Gewinn des 19. Punkts aus, doch der eingewechselte Michael Gregoritsch schoss den FC Augsburg spät zum Sieg. Nach dem Spiel gab FCA-Trainer Markus Weinzierl bekannt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.