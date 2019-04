Mittelfeldspieler Santiago Ascacíbar vom VfB Stuttgart ist nach seiner Spuck-Attacke vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für sechs Wochen gesperrt worden. Das teilte der DFB mit. Damit kann der 22-jährige Argentinier in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr auflaufen. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Der Vorfall, der Ascacíbar die Sperre einhandelte, ereignete sich am vergangenen Samstag. Beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen spuckte Ascacíbar in der Nachspielzeit in Richtung von Bayers Torschütze Kai Havertz. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte die Aktion wahrgenommen und dem Mittelfeldspieler die Rote Karte gezeigt. Anschließend ging er weiter auf Havertz los, Schiedsrichter Stieler ging dazwischen.

"Das geht natürlich gar nicht", hatte VfB-Coach Markus Weinzierl gesagt: "Er hat der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Er muss seine Emotionen im Griff haben." Bayer-Coach Peter Bosz sagte: "Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man im Fußball machen kann", und Bayers Kevin Volland sagte bei Sky: "Solche Leute braucht man in der Bundesliga nicht."

Durch die Sperre kann Ascacíbar dem VfB im Abstiegskampf nicht mehr helfen. Stuttgart belegt nach fünf sieglosen Spielen einen Relegationsplatz. Ascacíbar stand bislang in sämtlichen Bundesligapartien der Saison in der Startelf - mit zwei Ausnahmen, als er gelbgesperrt war.