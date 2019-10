Christian Streich arbeitet mittlerweile so lange in der Bundesliga, dass er fast alles schon einmal erlebt hat. Selbst den SC Freiburg im Europapokal.

In der Saison 2012/2013 führte Streich seinen Klub auf Rang fünf, in der folgenden Spielzeit trat Streich mit Freiburg in der Europa League an.

Sechs Jahre später arbeitet der ewige Streich noch immer in Freiburg - und sein Team steht wieder einmal auf einem Europapokal-Platz. Nach sechs Spieltagen ist der SC Tabellen-Dritter. Er liegt damit vor den finanziell weitaus weicher gebetteten Klubs aus Schalke, Leverkusen und selbst vor Vizemeister Dortmund, dem kommenden Gegner der Freiburger (Samstag, 15.30 Uhr, live im SPIEGEL-Ticker, TV: Sky). Freiburg ist die große Überraschung dieser noch jungen Bundesliga-Saison.

Streich mag der dienstälteste Trainer der Liga sein, altbacken ist seine Arbeit nicht. In Freiburg beweist er diese Saison wieder, dass er ein Trainer auf der Höhe der Zeit ist. Er profitiert aber auch von einem eingespielten Kader, Schlüsselspielern in Topform - und der gütigen Mithilfe der DFL. Doch vom erneuten Europapokal dürfte nicht einmal Streich selbst träumen.

Streich, das Taktikfüchsle

Streich gelingt etwas Wesentliches: Er entwickelt sich stets weiter, vor allem im taktischen Bereich. Als er den SC Freiburg im Jahr 2013 in die Europa League geführte, war er noch ein strenger Verfechter der 4-4-2-Formation. Woche für Woche schickte er dieselbe Elf auf das Feld. Eingespielte Abläufe waren die Stärke seines Teams.

Christian Kaspar-Bartke / Getty Images Streich geht mit der Zeit

Mittlerweile ist aus dem Badener ein echtes Taktikfüchsle geworden. Freiburg wechselt spielerisch zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Vor dem Spiel bereitet sich Streich akribisch auf den Gegner vor, während der Partie passt er die Formation laufend an.

Streichs Anweisungen helfen seinem Team vor allem im Pressing. Um möglichst viele Eins-gegen-Eins-Situationen auf dem Feld herzustellen, spiegelt er häufig die Formation des Gegners. Manches Mal schafft Streich auch bewusst eine Überzahl auf dem Flügel. Dort treten seine Freiburger dann besonders aggressiv auf.

Wie entscheidend die taktische Vorarbeit auf den Gegner für Streich ist, unterstrich er am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Damals verlor Freiburg 0:3 gegen Absteiger Hannover 96. Streich führte die fehlende Videoanalyse als Grund an: "Wir haben mal kein Video gemacht, nicht alles wieder auf den Punkt auf den Gegner zugeschnitten, weil wir die Jungs nicht permanent nerven wollen. Doch wenn wir es nur ein kleines bisschen verändern, kommt das raus."

Der Kapitän als Schlüsselspieler

In dieser Saison hat Streich die Videositzungen offensichtlich nicht ausfallen lassen. Sein Team zeigte sich bisher bestens vorbereitet. Aktuell bevorzugt Streich eine 3-4-3-Variante. Freiburg beschäftigt keine klassischen Außenstürmer, dafür haben sie in Linksverteidiger Christian Günter und Jonathan Schmid zwei dynamische Außenverteidiger. Deren offensive Präsenz ist ein Pluspunkt des Freiburger Teams.

Vor allem Günter befindet sich zurzeit auf der Höhe seines Schaffens. Freiburgs Kapitän war als Dauerläufer auf dem linken Flügel schon immer ein unterschätzter Eckpfeiler des Teams. Seit einiger Zeit zieht er vermehrt diagonal vom linken Flügel ins Zentrum, wirbelt damit gegnerische Defensivreihen durcheinander und gelangt häufiger in den Strafraum. In den vergangenen drei Partien bereitete er drei Treffer vor und erzielte einen selbst.

Diese Diagonalläufe sind indes nicht gänzlich neu - wie so vieles im Freiburger Spiel. Faktisch unterscheidet sich Freiburgs System in dieser Saison nur marginal von der Spielweise der vergangenen Saison, die sie auf Position 13 abschlossen. Rechtsverteidiger Schmid ist der einzig neu verpflichtete Profi, der zum Stammspieler aufstieg. Wie Königstransfer Vinzenzo Grifo hat aber auch er bereits eine Freiburger Vergangenheit. Die Mannschaft kennt sich, den Trainer und die verschiedenen Taktiken. Das ist ein Vorteil, beantwortet die Frage aber nur unzureichend, warum Freiburg ausgerechnet jetzt auf dem dritten Rang der Tabelle steht.

Der Spielplan als Freiburger Helferlein

Der gewichtigste Faktor des Freiburger Höhenflugs ist nämlich der Spielplan. Die DFL hat den Breisgauern ein leichtes Auftaktprogramm zugeteilt. Sie siegten gegen Hoffenheim (aktuell Tabellen-Zwölfter), Fortuna Düsseldorf (14.), Mainz (16.) und Paderborn (18.), holten ein Unentschieden gegen Augsburg (13.) und verloren gegen Köln (17.).

Tabellenplatz der bisherigen Freiburger Gegner: 12, 13, 14, 16, 17, 18.



Das erklärt dann vielleicht auch einiges. — Thomas Nowag (@Dagobert95) September 30, 2019

Entsprechend zurückhaltend bewerten die Freiburger Verantwortlichen die Ergebnisse. Sie wissen: Wenn es gegen die Top-Teams der Liga geht, kann aus der Positiv- schnell eine Negativserie werden.

Dass sie in Freiburg nicht allzu laut vom Europapokal träumen, dürfte nicht nur einem gesunden Realismus geschuldet sein. Allen ist noch präsent, was auf die letzte Europapokal-Teilnahme folgte. In der Saison 2013/14 schied Freiburg in der Gruppenphase der Europa League aus, einige Monate später stiegen der SC aus der Bundesliga ab.

Streich hat also auch schon erlebt, wie Euphorie ganz schnell kippen kann.