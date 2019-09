Der SC Freiburg gehört weiterhin zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Bei Fortuna Düsseldorf gewann das Team von Trainer Christian Streich 2:1 (1:1) dank eines Treffers des eingewechselten Luca Waldschmidt (81. Minute). Zuvor hatten Rouwen Hennings für Düsseldorf (42.) und Jonathan Schmid für Freiburg (45.+1) getroffen.

Durch den Erfolg stehen die Freiburger (13 Punkte) auf dem dritten Tabellenplatz, mit einem Punkt Rückstand auf Bayern München an der Spitze. Düsseldorf (vier Punkte) hingegen wartet auf Rang elf seit fünf Spielen auf einen Sieg. Es ist bereits der siebte Sieg eines Auswärtsteams an diesem Spieltag.

Beide Teams begannen vorsichtig, bis zum ersten Torabschluss durch Düsseldorfs Dawid Kownacki dauerte es 28 Minuten. Ein Fehler des Freiburger Torhüters Alexander Schwolow ermöglichte den Gastgebern kurz vor der Halbzeit den Führungstreffer: Bei einer Ecke faustete der Torwart am Ball vorbei, sodass Rouwen Hennings per Kopf sein zweites Saisontor erzielte (42.).

Roland Weihrauch/DPA Bei seinem Gegentreffer machte der Freiburger Torhüter eine schlechte Figur

Der Ausgleich fiel noch vor dem Pausenpfiff, als die Düsseldorfer Abwehr einen hohen Ball im Strafraum nicht klären konnte. Christian Günter spielte den Ball scharf zum zweiten Pfosten, wo Jonathan Schmid zum 1:1 traf (45.+1).

Waldschmidt trifft nach Einwechslung

Erik Thommy hatte die beste Möglichkeit des zweiten Durchgangs, köpfte nach Flanke von Kownacki aber am Tor vorbei (49.). Stattdessen bekamen die Gäste in der 64. Minute die Chance, das Spiel zu drehen. Nicolas Höfler war im Strafraum von Hennings umgerissen worden und es gab Elfmeter für Freiburg, den Lucas Höler jedoch mit einem schwachen Schuss in die rechte Ecke vergab.

Beinahe wäre Düsseldorf erneut in Führung gegangen, Karaman schoss aber über das Tor (72.). In der 81. Minute sorgte Waldschmidt schließlich für die Entscheidung: Vom rechten Flügel zog der U21-Nationalspieler ins Zentrum und traf mit dem linken Fuß in die rechte Ecke. Kurz darauf forderten die Düsseldorfer noch vergeblich einen Strafstoß, nachdem Vincenzo Grifo im eigenen Strafraum seinem Mitspieler Günter den Ball an den Arm geschossen hatte.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:2 (1:1)

1:0 Hennings (42.)

1:1 Schmid (45.+1)

1:2 Waldschmidt (81.)

Düsseldorf: Steffen - Zimmerman, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Bodzek, Baker - Thommy (68. Tekpetey), Kownacki (76. Ampomah) - Karaman, Hennings

Freiburg: Schwolow - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid (89. Schmid), Höfler, Abrashi (72. Grifo), Günter - Haberer, Höler (72. Waldschmidt) - Petersen

Gelbe Karten: Gießelmann, Kownacki/Höfler, Petersen

Schiedsrichter: Siebert

Zuschauer: 35.000