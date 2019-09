Fußball-Bundesliga Freiburg schlägt Hoffenheim und zieht an den Bayern vorbei

Der SC Freiburg ist mit seinem dritten Saisonsieg auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Bei der TSG Hoffenheim feierte das Team von Trainer Christian Streich einen 3:0-Erfolg und verdrängte den FC Bayern München auf den vierten Rang. In einer chancenreichen Partie trafen Christian Günter (11.), Janik Haberer (38.) und Nils Petersen (59.) für die Breisgauer. Die Hoffenheimer verpassten die Gelegenheit, zur Spitzengruppe aufzuschließen und bleiben mit vier Punkten im Tabellenmittelfeld (Platz 13).

Während Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder dieselbe Elf wie zuletzt beim 0:0 gegen Leverkusen auf den Platz schickte, veränderte Streich seine Startelf im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor der Länderspielpause gegen Köln auf gleich vier Positionen: Dominique Heintz, Janik Haberer, Mike Frantz und Lucas Höler rückten neu in die Anfangsformation. Sommer-Zugang Vincenzo Grifo stand nicht im Kader - der von der TSG gekommene Italiener durfte wegen einer Vertragsklausel nicht gegen seinen Ex-Klub auflaufen.

Die Personalwahl spiegelte sich vom Startpfiff weg in der Spielidee wieder: Mit den laufstarken Höler und Haberer auf den offensiven Außenbahnen übten die Gäste früh Druck auf das Hoffenheimer Aufbauspiel aus. Während die Gastgeber sich mit kontrolliertem Spielaufbau schwertaten, ging Freiburg mit der ersten Torgelegenheit in Führung: Heintz bediente den hinter die Hoffenheimer Abwehr startenden Günter mit einem präzisen Pass in die Schnittstelle, der ließ Hoffenheim-Kapitän Kevin Vogt stehen und schoss den Ball mit links an Torhüter Oliver Baumann vorbei ins lange Eck (11.).

Schwolow stoppt Hoffenheimer Angriffe

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nur eine Minute nach der Führung entschärfte Freiburg-Keeper Alexander Schwolow mit den Fingerspitzen einen Flachschuss von Ishak Belfodil (12.). Auch Außenverteidiger Pavel Kaderabek (15., 35.), Rudy per Distanzschuss (30.) und Stürmer Ihlas Bebou aus spitzem Winkel (42.) scheiterten entweder am gut aufgelegten Schwolow oder an fehlender Präzision. Umgekehrt offenbarte die Hoffenheimer Defensive immer wieder Lücken, allein Höler boten sich zahlreiche Chancen für eine frühe Vorentscheidung. Haberer (38.) machte es nach Zuordnungsproblemen im Strafraum der Gastgeber besser und erhöhte aus 16 Metern per Flachschuss auf 2:0.

Zur Pause wechselte Schreuder offensiv: Stoßstürmer Jürgen Locadia und Achter Lukas Rupp kamen für Innenverteidiger Ermin Bicakcic und Florian Grillitsch. Trotz zeitweilig bis zu 70 Prozent Ballbesitz zugunsten der Hoffenheimer hatten die Gäste aber weiterhin die besseren Gelegenheiten. Eine davon nutzte Petersen nach scharfer Hereingabe von Günter zum 3:0-Endstand (59.).

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 0:3 (0:2)

0:1 Günter (11.)

0:2 Haberer (38.)

0:3 Petersen (59.)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic (46. Rupp) - Kaderabek, Rudy, Geiger, Grillitsch (46. Locadia), Stafylidis (70. Skov) - Bebou, Belfodil

Freiburg: Schwolow - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid (89. Kübler), Frantz (68. Abrashi), Höfler, Günter - Haberer (77. Waldschmidt), Petersen, Höler

Schiedsrichter: Winkmann

Gelbe Karten: Höfler, Koch