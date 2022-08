Bundesliga Knapper Sieg über Bochum, Freiburg klettert auf Platz zwei

Mutige Bochumer werden nicht belohnt

Die Bochumer, die mit null Punkten und 3:12 Toren so schlecht wie noch nie in eine Saison gestartet waren, begannen mutig, attackierten die Freiburger früh und kamen durch Holtmann (9.) und Takuma Asano (12.) zu ersten Torchancen.

Doch in der Folge rissen die Gastgeber die Kontrolle immer mehr an sich und näherten sich dem Bochumer Tor. Zunächst verpasste Freiburgs Ritsu Doan (18.) die Führung, danach vergab das Team von Trainer Christian Streich eine Dreifach-Chance (22.), an dessen Ende Nicolas Höfler aus kurzer Distanz knapp rechts vorbeischoss.

Bochum zog sich nun mehr zurück und ließ wachere Freiburger, die auf den verletzten Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein verzichten mussten, mehr Spielanteile. Doch auch Michael Gregoritsch (30.) blieb mit einem Distanzschuss an Riemann hängen.