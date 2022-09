Gladbachs Trainer Daniel Farke setzte erstmals auf Zugang Julian Weigl in der Startelf, der etatmäßige Mittelfeldspieler Christoph Kramer rückte in die Innenverteidigung. Von dieser Position sah er in der ersten Hälfte keine Tore, aber ein unterhaltsames Spiel. Ritsu Doan eröffnet mit einem Schuss knapp am linken Pfosten vorbei (2. Minute) die Offensivaktionen. Die besseren Gelegenheiten hatte jedoch auf der Gegenseite die Borussia: Freiburgs niederländischer Nationaltorhüter Mark Flekken musste in der 28. und 29. Minute gegen Jonas Hofmann und Marcus Thuram stark parieren, um einen Rückstand zu verhindern.