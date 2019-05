Freiburg und Düsseldorf Dass dieses Remis egal ist, ist ein großer Erfolg für beide Vereine

Der SC Freiburg wusste dank der 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart am Samstag schon vor dem Anpfiff gegen Fortuna Düsseldorf, dass er auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird. Fortuna Düsseldorf hat diese Sicherheit schon etwas länger, der Aufsteiger hatte bereits 40 Punkte gesammelt.

Im direkten Duell ging es deshalb sportlich um nichts mehr, passenderweise wurden mit dem 1:1 (1:1)-Unentschieden die Punkte geteilt. Die Tore erzielten Vincenzo Grifo mit einem verwandelten Foulelfmeter (9. Minute) und Dawid Kownacki, der mit einem sehenswerten Linksschuss unter die Latte ausglich (31.).

Die Freiburger stoppten mit dem Remis ihre Negativserie, zuvor hatte der SC vier Spiele in Folge verloren. Dabei waren die Gäste über weite Strecken das aktivere Team, die Fortuna spielte nach dem Platzverweis für Jannik Haberer (47.) sogar lange in Überzahl. Zu einem Sieg reichte es trotz einiger guter Torchancen nicht, was Trainer Friedhelm Funkel angesichts der Rückeroberung des zehnten Tabellenplatzes verschmerzen kann.

Schon vor dem Spiel hatte sein Gegenüber Christian Streich viel Lob für Funkel geäußert. Der Düsseldorfer Klassenerhalt wäre vor allem dank des "sehr erfahrenen und extrem hungrigen" Trainers zustande gekommen. Funkel hat mittlerweile 794 Pflichtspiele als Coach absolviert, damit ist er der erfahrenste aktive Trainer der Bundesliga. Streich selbst stand in der Bundesliga bereits 218 Mal für Freiburg an der Seitenlinie.

Beide Mannschaften galten vor der Saison als mögliche Abstiegskandidaten. Freiburg hält sich seit Jahren in der Bundesliga, obwohl der Verein einen klaren Standortnachteil hat. Düsseldorf stieg erst vor dieser Saison auf und hat einen Kader, dem kaum ein Experte den Klassenerhalt zugetraut hatte.

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

1:0 Grifo (9./Foulelfmeter)

1:1 Kownacki (31.)

Freiburg: Schwolow - Koch, K. Schlotterbeck, Heintz - Höfler - Frantz (72. Sallai), Haberer, Gondorf, Günter - Höler (81. Niederlechner), Grifo.

Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Raman, Stöger, Bodzek (68. Morales), Kownacki (73. Lukebakio) - Karaman (82. Fink), Hennings.

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karten: Hoffmann, Morales, Fink

Gelb-Rot: Haberer (47./wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 24.000