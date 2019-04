Borussia Dortmund - Schalke 04 2:4 (1:2 )

Schalke hat das Revierderby in Dortmund gewonnen. Gegen den spielerisch überlegenen BVB setzten sich die Königsblauen 4:2 (2:1) durch und haben nun als Tabellen-15. neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für Dortmund ist es eine empfindliche Niederlage im Titelrennen mit dem FC Bayern, der nun morgen gegen Nürnberg (18 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) auf vier Punkte davonziehen kann.

Das Spiel hatte eine ereignisreiche Anfangsphase: Erst bereitete Jadon Sancho mit einem Lupfer hinter die Schalker Abwehr den Dortmunder Führungstreffer durch Mario Götze vor (14. Minute), kurz darauf zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Julian Weigl war der Ball an den linken Arm gesprungen - der Videoassistent bewertete die Aktion als Handspiel. Daniel Caligiuri verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (18.). Zehn Minuten später ging Schalke sogar in Führung, als Salif Sané nach einer Ecke das 2:1 köpfte (28.).

Im zweiten Durchgang wurde der Schalker Sieg innerhalb von fünf Minuten besiegelt. Zunächst sah Marco Reus für eine Grätsche die Rote Karte. Er hatte Suat Serdar mit offener Sohle von hinten am Standbein getroffen (60.). Den Freistoß aus etwa 25 Metern zirkelte Schalkes Caliguiri zum 3:1 in den Winkel (62.). Nur drei Minuten später tat es Marius Wolf seinem Kapitän gleich, erneut war Serdar grob gefoult worden und erneut zückte Zwayer die Rote Karte (65.).

Nach dem Anschlusstreffer von Axel Witsel (85.) schien ein Dortmunder Wunder noch möglich, doch Breel Embolo setzte unmittelbar nach Witsel Treffer mit einem starken Flachschuss ins lange Eck den Schlusspunkt der Partie (86.).

RB Leipzig - SC Freiburg 2:1 (1:1)

RB Leipzig hat sich dank eines Heimsiegs gegen den SC Freiburg für die Champions Leaguequalifiziert. Vier Spieltage vor Schluss können die drittplatzierten Sachsen nicht mehr bis auf den fünften Tabellenplatz zurückfallen. Die letzten drei Saisonspiele werden damit zum Test für das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern. Der SC Freiburg verpasste die Chance, aus eigner Kraft drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt zu sichern.

Timo Werner brachte Leipzig nach einem schnellen Angriff in Führung. Aus kurzer Distanz überwand er Torwart Alexander Schwolow per Drehschuss (19.). Nach der Pause kam der SC Freiburg zum Ausgleich. Vincenzo Grifo traf mit einem direkten Freistoß, als Leipzigs Torwart Peter Gulacsi noch die Mauer stellte (66.). Emil Forsberg verwandelte jedoch einen Handelfmeter zum 2:1-Sieg.

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 4:1 (3:1)

Vier Tage nach dem bitteren Pokalaus gegen den FC Bayern hat Werder Bremen die nächste Niederlage kassiert: Der SVW verlor bei Fortuna Düsseldorf und erlitt damit einen Rückschlag im Kampf um die Europa League. Werder fehlen vier Punkte auf den Tabellensiebten Hoffenheim, die TSG spielt am Sonntag gegen Wolfsburg. Die Fortuna gewann ihr erstes Spiel seit dem sicheren Klassenerhalt vor zwei Wochen.

Knapp 50 Sekunden nach Anpfiff brachte Benito Raman die Fortuna in Führung. Kenan Karaman erhöhte nach einem Solodribbling von der Mittellinie bis in den Bremer Strafraum auf 2:0 (23.). Vier Minuten später foulte Kaan Ayhan den Bremer Mittelfeldspieler Davy Klassen im Strafraum, Max Kruse verwandelte den Elfmeter (27.). Zehn Minuten vor der Pause hatte Nuri Sahin die große Chance auf den Ausgleich, setzte seinen Kopfball aber an die Latte (35.). Rouwen Hennings sorgte nach Wiederanpfiff am Ende eines Konters für die Vorentscheidung (56.). Markus Suttner setzte den Schlusspunkt (74.).

Hannover 96 - Mainz 05 1:0 (0:0)

Tabellenschlusslicht Hannover 96 hat überraschend gegen Mainz 05 gewonnen. Der entscheidende Treffer gelang Stürmer Hendrik Weydandt nach einem Fehler von FSV-Torhüter Florian Müller (66.). Der Mainzer hielt einen ins Toraus rollenden Ball im Spiel, Hannovers Linton Maina setzte nach und bediente Weydandt, der ins leere Tor einschob. Die 96er stehen damit nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, der vom VfB Stuttgart belegt wird. Der VfB spielt am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach.

In der ersten Halbzeit gab Hannover keinen einzigen Schuss aufs Tor ab. Die größte Chance der Niedersachsen vergab Stürmer Jonathas, als er im Strafraum knapp rechts neben das Tor der Gäste schoss (13.). Mainz hätte mit einer Führung in die Pause gehen können. Wegen eines vorangegangenen Fouls wurde ein Treffer von Robin Quaison aber nicht anerkannt (28.). Kurz vor der Pause scheiterte der Mainzer mit einem Abstauberversuch an 96-Torwart Esser (45.). Mainz kam am Ende auf mehr als doppelt so viele Torschüsse wie Hannover, erzielte aber keinen Treffer.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 0:0

Frankfurt und Hertha haben sich mit einem torlosen Remis getrennt. Die Eintracht bleibt weiterhin auf dem vierten Platz, während die Berliner durch den Punktgewinn an Mainz vorbei auf Rang elf vorrücken. Für die Frankfurter, die am Donnerstag im Europa-League-Halbfinale auf den FC Chelsea treffen (21 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE), ist es das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Hertha wartet seit dem 2:1-Erfolg gegen Mainz am 2. März auf einen Sieg in der Bundesliga.

Anmerkung: Wir haben im ersten Satz das Ergebnis der Partie zwischen Dortmund und Schalke korrigiert.