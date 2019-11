Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 3:3 (1:0)

Im ersten Durchgang war Ex-Düsseldorfer Benito Raman der gefährlichste Schalker. Zunächst vergab er aus kurzer Distanz (26.). Kurz darauf schloss er überhastet ab (27.). Bei Daniel Caligiuris Tor zum 1:0 lieferte der Belgier die Vorarbeit: Auf der rechten Seite spielten die beiden Schalker mit zwei Lupfern einen Doppelpass, woraufhin Caligiuri per Volleyschuss traf (33.).

Nach Wiederanpfiff glich Rouwen Hennings per Elfmeter aus (62.). Kasim Adams hatte nach einem Eckball Weston McKennie aus kurzer Distanz an die Hand geköpft. Mit einem Kopfball nach einer Ecke brachte Ozan Kabak die Schalker erneut in Führung (67.), bevor Hennings nach einem gut ausgespielten Konter zum zweiten Mal ausglich (74.). Für das 3:2 sorgte Suat Serdar mit einem abgefälschten Flachschuss (79.), doch Hennings traf ein drittes Mal (85.).

Durch das Remis steht Schalke mit 19 Punkten vorerst auf dem fünften Platz. Fortuna befindet sich mit elf Punkten auf Rang 14, bis zur Abstiegszone hat die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel noch zwei Punkte Vorsprung.

