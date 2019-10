Borussia Mönchengladbach hat gegen den FC Augsburg einen deutlichen Heimsieg gefeiert und den ersten Tabellenplatz vom FC Bayern übernommen. Beim 5:1 (4:0)-Erfolg traf nach einer frühen Führung durch Dennis Zakaria (2.) Patrick Herrmann gleich doppelt (8., 13.). Alassane Pléa, der beide Herrmann-Treffer aufgelegt hatte, belohnte sich für die gute Leistung nach einem Fehler von Augsburg-Keeper Tomas Koubek mit einem Treffer (42.). Das einzige Augsburger Tor durch Florian Niederlechner (81.) beantwortete Breel Embolo nur zwei Minuten später mit dem letzten Treffer der Partie (83.).

Es dauerte keine Viertelstunde, dann war diese Partie entschieden. Zu zielstrebig nutzten die Gastgeber die Schwachstellen des Augsburger Teams aus und kamen über die Flügel schnell zu Erfolgen. Mit dem ersten Angriff ging die Borussia in Führung, als Marcus Thuram sich über die linke Seite durchsetzte und den frei stehenden Zakaria in der Mitte bediente (2.). Gladbach hatte die linke als die schwache Seite der Augsburger identifiziert und probierte noch mal einen ähnlichen Spielzug. Diesmal behielt Pléa im Duell mit Stephan Lichtsteiner die Oberhand und fand Herrmann im Rückraum, der auf 2:0 erhöhte (8.).

Augsburg fing sich ein wenig und spielte auf den Anschlusstreffer, Gladbach konterte erfolgreich. In der 13 Minute kombinierten die Gastgeber über die rechte Seite, Herrmann traf nach Doppelpass mit Pléa erneut. Gerade als es so aussah, als hätte sich Augsburg von dem Schock erholt, unterlief Torwart Koubek ein folgenschwerer Patzer. Der Zugang aus Rennes trat nach einem Rückpass von Felix Uduokhai am Ball vorbei, versuchte ihn auf dem Weg zum Tor noch einzuholen und wurde von Pléa überlaufen, der noch vor der Pause den vierten Treffer erzielte.

In der 75. Minute wurde es dann innerhalb weniger Sekunden auf beiden Seiten ganz knapp. Erst blockte Augsburgs Rafael Framberger einen Schuss von Zakaria auf der Linie, im Gegenzug traf Florian Niederlechner nur den Pfosten der Gastgeber. In der 81. Minute machte Niederlechner es besser und erzielte das 1:4 aus Sicht der Augsburger. Doch der eingewechselte Embolo stellte den alten Abstand wenig später wieder her (83.). Es war bereits der vierte Treffer durch einen Einwechselspieler in dieser Saison für die Borussia - auch hier ist Mönchengladbach Spitzenreiter in der Liga.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 5:1 (4:0)

1:0 Zakaria (2.)

2:0 Herrmann (8.)

3:0 Herrmann (13.)

4:0 Pléa (39.)

4:1 Niederlechner (81.)

5:1 Embolo (83.)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer (60. Elvedi), Ginter (81. Wendt), Jantschke, Bensebaini - Kramer, Zakaria, Benes - Herrmann, Pléa (53. Embolo), Thuram

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner (46. Framberger), Jedvaj, Uduokhai, Max - Moravek, Khedira (46. Oxford), Hahn, Vargas, Gregoritsch - Niederlechner

Schiedsrichter: Schröder

Gelbe Karten: Herrmann / Framberger, Khedira

Zuschauer: 42.509