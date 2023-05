Bundesliga-Finale So kann der FC Bayern noch Meister werden und Schalke den Abstieg verhindern

Darüber hinaus gilt: Wer im letzten Spiel mehr Punkte holt, spielt gegen die Besten Europas. Bei doppeltem Remis wäre Union im Vorteil. Bei doppelter Niederlage auch, sofern die Tordifferenz mitspielt.

Europa League und Conference League: Der Verlierer des Fernduells zwischen Union und Freiburg zieht als Fünfter in die Europa League ein. Wer ihnen dorthin folgt, hängt auch vom DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am 3. Juni ab. Gewinnen die für die Königsklasse qualifizierten Leipziger, spielen auch der Sechste in der Europa League und der Siebte in den Playoffs zur Conference League. Gewinnt Frankfurt, aktuell Achter, das Pokalfinale, tritt der Bundesliga-Sechste in der Conference League an.