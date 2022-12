Der Zuspruch könnte – zumindest in den vergangenen Wochen, in die Werders Heimspiel gegen Freiburg fiel – auch auf Boykottbewegungen zur Männer-WM in Katar zurückzuführen sein. Etwa die Fanorganisation »Unsere Kurve« hatte vor dem umstrittenen Turnier für Alternativangebote geworben und dabei unter anderem vorgeschlagen, zum Frauenfußball zu gehen. Statt in Katar oder in der Kneipe bei der WM mitzufiebern, unterstützen so manche Fans die Frauenteams ihrer Klubs.