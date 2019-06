Traditionell eröffnet der Deutsche Meister die Bundesligasaison: Zu Beginn der neuen Spielzeit trifft der FC Bayern München im Freitagabendspiel am 16. August auf Hertha BSC. Das gab die Deutsche Fußball-Liga mit der Veröffentlichung des Spielplans der Saison 2019/2020 bekannt. Vizemeister Borussia Dortmund spielt gegen den FC Augsburg. In seinem ersten Bundesliga-Spiel empfängt Union Berlin Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Der erste Spieltag der Bundesligasaison 2018/2019 im Überblick (den kompletten Spielplan finden Sie hier):

Bayern München - Hertha BSC (Freitag 16. August, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05

Union Berlin - RB Leipzig

In der neuen Saison kommt es erstmals in der Bundesliga zum Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Verantwortliche der Hertha hatten vorgeschlagen, das Spiel am 9. November, dem 30. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer, stattfinden zu lassen. Union sprach sich aber dagegen aus. Nun findet das Derby am Wochenende zwischen dem 1. und 3. November an der Alten Försterei statt. Das Rückspiel ist für die Tage zwischen dem 20. und 22. März terminiert. An den gleichen Wochenenden wird auch das Rheinderby zwischen Aufsteiger 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf stattfinden.

Wann spielt in der #Bundesliga wer gegen wen? Alle Partien in der Übersicht dank unserer Kreuztabelle



Mehr Infos zum Spielplan für die kommende Saison ➡️ https://t.co/bddkFpdFcT pic.twitter.com/bdVNzxGU6C — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 28. Juni 2019

In der 2. Bundesliga beginnt die Saison bereits am 26. Juli. Zum Auftakt spielt der VfB Stuttgart im Duell der Absteiger gegen Hannover 96. Der Hamburger SV empfängt zum Start seiner zweiten Saison im Bundesliga-Unterhaus den SV Darmstadt 98.

Der Überblick für den ersten Spieltag in der zweiten Liga (den kompletten Spielplan finden Sie hier):

VfB Stuttgart - Hannover 96

Hamburger SV - SV Darmstadt 98

Holstein Kiel - SV Sandhausen

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

Jahn Regensburg - VfL Bochum

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg

Greuther Fürth - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - FC Heidenheim

Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC

Der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern wird am 3. August ausgetragen. Am 9. August beginnt die erste Runde des DFB-Pokals.