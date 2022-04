Der schwer am Kopf verletzte Bielefelder Rekordtorschütze Fabian Klos ist operiert worden. Die Operation beim 34-Jährigen sei »ohne Komplikationen« verlaufen, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Klos sei »bei vollem Bewusstsein.«

Der Stürmer hatte sich die schwere Kopfverletzung bei einem heftigen Zusammenprall in der Nachspielzeit mit seinem Teamkollegen Alessandro Schöpf im Bundesligaspiel von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart (1:1) zugezogen. Eine genaue Diagnose hatte der Verein danach nicht bekannt gegeben.

Sanitäter hatten sich nach dem Zusammenprall Richtung Unglücksort aufgemacht. Dies hatte dem Stuttgarter Torschützen Sasa Kalajdzic aber zu lange gedauert. Er schnappte sich die Trage und lief zu Klos. »Ich habe nur gesehen, dass er am Kopf angeschlagen war. Immer, wenn so was passiert, geht es um sofortige Hilfe«, sagte Kalajdzic zu dieser Szene.

Klos fehlt der Arminia laut Klubangaben auf unbestimmte Zeit. Er verlässt den Klub im Sommer, wollte seine Karriere danach in einem anderen Verein fortsetzen. Das ist nun ungewiss. »Fabian Klos bedankt sich herzlich für alle Genesungswünsche, die ihn und seine Familie in den letzten Tagen erreicht haben«, heißt es in der Mitteilung der Arminia.