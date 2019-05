Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Diese Weisheit stammt eigentlich aus dem Basketball, lässt sich aber auch auf den Fußball übertragen. In 34 von 56 Bundesliga-Spielzeiten wurde dasjenige Team am Ende Meister, das die wenigsten Gegentore kassiert hat.

Auch wenn RB Leipzig in dieser Saison insgesamt die wenigsten Gegentore fing (29 Stück), lag der Schlüssel zur Münchner Meisterschaft in der Defensive. So ließen die Bayern in den letzten zehn Spielen nur noch fünf Gegentore zu. Am Ende krönten sie ihre Aufholjagd mit dem siebten Titel in Folge.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Somit überrascht es nicht, dass die Bayern die Defensive unserer Elf der Saison dominieren. Mithilfe des Notensystems SPIX haben wir Saison-Noten für sämtliche Bundesligaspieler ermittelt. Die gesamte Viererkette unserer Topelf besteht nur aus Spielern des FC Bayern.

Auch wenn die Bayern in dieser Saison phasenweise schwächelten: Sie spielen immer noch mehr erfolgreiche Pässe als alle anderen Bundesligisten, erarbeiten sich die meisten Torchancen und lassen die wenigsten gegnerischen Schüsse zu. Das belohnt der SPIX, der sich ganz auf objektive Daten stützt.

Der erste Spieler unserer Topelf ist jedoch kein Münchner. Leipzigs Péter Gulácsi (SPIX: 66) hat nicht nur die wenigsten Gegentore pro Einsatz hinnehmen müssen. So manche Partie entschied er sogar mit seinen Paraden. In 33 Einsätzen blieb er 16-mal ohne Gegentor. Auch sein SPIX ist deutlich höher als der des zweitplatzierten Yann Sommer (59).

Die meisten Paraden zeigte hingegen jener Keeper, der zugleich die meisten Gegentore kassiert hat: Hannovers Michael Esser (50) konnte 151 Schüsse abwehren, 66 Bälle konnte er nicht halten. Das ergibt eine Platzierung im Mittelfeld unserer Bewertung.

Gregor Kobel (36) hat von allen Torhütern mit mindestens zehn bewerteten Einsätzen den niedrigsten SPIX. Allerdings ragte er bei seinen Auftritten für Hoffenheim und Augsburg (ausgeliehen seit dem Winter) in einigen Spielen positiv heraus. Kein Torhüter war in dieser Saison derart häufig nominiert für unsere Topelf des Tages. An vier Spieltagen überragte Kobel alle seine Bundesliga-Kollegen. Es mangelt dem 21-Jährigen jedoch noch an Konstanz.

Die drei notenbesten Innenverteidiger der Saison spielen allesamt beim FC Bayern. Niklas Süle (77) übertrumpft dabei seine Mitspieler Mats Hummels (70) und Jérôme Boateng (68). Mit einem Spielaufbau-SPIX von 80 ragte Süle vor allem als Passspieler heraus. Er dürfte in den kommenden Jahren Joachim Löws Abwehrsäule in der Nationalmannschaft sein.

Neben Süle gibt es in der Nationalelf seit der Ausbootung von Hummels und Boateng vakante Posten. Zwei junge deutsche Innenverteidiger konnten sich empfehlen: Jonathan Tah (65), 23, blühte vor allem in der Rückrunde unter dem neuen Leverkusener Trainer Peter Bosz auf. Er ist der Bundesligaspieler mit den meisten Ballkontakten, der nicht bei Meister Bayern oder Vizemeister Dortmund spielt. Auch Berlins Jordan Torunarigha (63), 21, überzeugte mit starken Leistungen. Er ist für die U21-Europameisterschaft spielberechtigt, die im Sommer stattfindet.

Die Außenverteidiger-Position wird dominiert von den Spitzenteams der Bundesliga. Joshua Kimmich (78) und David Alaba (70) sind die notenbesten Außenverteidiger der Liga. Alaba stand bereits im vergangenen Jahr in der Elf der Saison.

Die weiteren Plätze belegen die Außenverteidiger der anderen beiden Top-Teams der Bundesliga: Dortmunds Lukas Piszczek (67) und Achraf Hakimi (59) sowie Leipzigs Marcel Halstenberg (65) und Lukas Klostermann (58).

Löw dürfte vor allem über Halstenbergs Entwicklung erfreut sein. Der 27-Jährige beherrscht sowohl die Außenposition in einer Viererkette als auch in einer Fünferkette. Mit drei Toren und sechs Vorlagen überzeugte er auch offensiv. Er hat sich nach der verkorksten Weltmeisterschaft 2018 als echte Alternative für die Linksverteidiger-Position hervorgetan.

Am morgigen Dienstag folgen die Offensivspieler unserer Topelf. Dann erfahren Sie, wieso der Rekordmeister auch diese Kategorien dominiert und welche Spieler von Dortmund und Hoffenheim die totale Bayern-Dominanz verhindern.