Wer sind die besten Bundesliga-Spieler der Saison? Mithilfe des Notensystems SPIX haben wir am gestrigen Montag bereits die besten Defensivspieler der Liga gekürt. Die Bayern dominierten die Positionen in der Verteidigung.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

In der Offensive führt ebenso kaum ein Weg vorbei an den Bayern-Stars. Auch wenn der siebte Bayern-Titelgewinn in Folge enger ausfiel als in den vergangenen Jahren, stehen sie noch immer an der Spitze fast aller relevanten Statistiken, von der Anzahl der Torschüsse bis zur Quote an gelungenen Pässen und Dribblings.

Genau aus diesen objektiven Daten speisen sich unsere Saisonnoten. Unsere Elf der Saison stützt sich auf den SPIX, der wiederum aus den statistischen Kennzahlen der einzelnen Spielern berechnet wird. Dass ausschließlich Bayern-Feldspieler in unserer Topelf stehen, verhindern zwei Spieler, die vor der Saison kaum jemand auf der Rechnung hatte. Dazu später mehr.

Der erste Offensivspieler unserer Topelf stammt vom Rekordmeister. Thiago (SPIX: 91) hat mittlerweile sämtliche statistischen Rekorde im defensiven Mittelfeld gesprengt. Kein Bundesliga-Spieler spielt derart viele Pässe oder zeigt mehr gelungene Dribblings. Selbst bei der Anzahl der eroberten Bälle führt er die Liga an. Ganze elfmal stand er in dieser Saison in der Elf des Tages; nur sein Mitspieler Joshua Kimmich kann mit ihm mithalten.

Axel Witsel (77) kommt nicht auf solche Fabelwerte. Der Belgier war jedoch ein gewichtiger Faktor für die starke Saison der Dortmunder. Dass seine Formkurve zum Saisonende nach unten gezeigt hat, dürfte einer von vielen Gründen sein, warum der BVB den Titel verpasst hat.

Der notenbeste defensive Mittelfeldspieler, der nicht in München oder Dortmund spielt, ist Leverkusens Julian Baumgartlinger (68). Der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft fehlte zu Beginn der Saison verletzt. Nach seiner Rückkehr überzeugte er mit den für ihn charakteristischen Stärken: sein Auge im Spiel gegen den Ball sowie seine fast schon Zen-artige Ruhe, sobald ihn ein Gegner attackiert.

Wie soll es nur weitergehen mit den Bayern nach dem Abgang von Franck Ribéry und Arjen Robben? Ein Jahrzehnt lang haben sie das Spiel der Bayern geprägt und mit ihren Dribblings die Bundesliga dominiert. In ihrem letzten Bundesliga-Jahr lieferten sie noch einmal starke Leistungen. Ribéry (73) verpasste den Sprung in die Topelf knapp. Robben kam für unsere Saison-Auswertung nicht auf genügend Einsatzminuten, ist jedoch der Außenstürmer mit den meisten Nominierungen für unsere Elf des Spieltags (sieben).

Den Bayern muss nicht bange sein um die Zukunft. Serge Gnabry (85) und Kingsley Coman (73) bewiesen in dieser Saison, dass sie in die großen Fußstapfen treten können. Vor allem Gnabry überraschte seine Kritiker mit seiner Mischung aus Tempo, Tororientiertheit und unbekümmerten Dribblings. Er steht in der Topelf der Saison.

Coman muss sich in unserer Elf der Saison jedoch einem Konkurrenten von Borussia Dortmund geschlagen geben: Jadon Sancho (83) ist der Durchstarter der Spielzeit. Kein Außenstürmer umdribbelte mehr Gegenspieler als Dortmunds Jungstar. Er ist der einzige Akteur des Vizemeisters, dem den Sprung in unsere Topelf gelingt.

Der beste offensive Mittelfeldspieler der Saison wird aller Wahrscheinlichkeit nach im kommenden Jahr nicht mehr in der Bundesliga spielen. James Rodríguez (89) ist nur von Real Madrid ausgeliehen, die entsprechende Kaufoption hat der FC Bayern noch nicht gezogen. Die Bundesliga wird auf die Pässe und Assists des Kolumbianers wohl verzichten müssen.

Ansonsten wird die Position im offensiven Mittelfeld dominiert von deutschen Nationalspielern. Leverkusens Julian Brandt (80) spielte eine starke Rückrunde. Zunächst holte er Topnoten als offensiver Mittelfeldspieler in Peter Boszs 4-3-3-System. Zu Saisonschluss kickte er gar als Außenverteidiger einer Fünferkette. Marco Reus' Saison verlief hingegen umgekehrt: Nach der Hinrunde war der Dortmunder noch notenbester offensiver Mittelfeldspieler, nun ist er nur noch auf Rang vier (76).

Nachhaltig empfohlen hat sich Kerem Demirbay (83) - und das nicht nur für seinen neuen Arbeitgeber Bayer Leverkusen, sondern auch für Bundestrainer Joachim Löw. Der Noch-Hoffenheimer legte mehr Chancen für seine Mitspieler auf als jeder andere Bundesliga-Spieler. Demirbay und Boszs offensives System: Das könnte passen.

Es führt kein Weg vorbei an Robert Lewandowski (72). Zum vierten Mal gewann der Pole die Kanone für den besten Torjäger. Mit 22 Treffern war der Pole zwar weniger torgefährlich als in den vergangenen drei Spielzeiten (29, 30 und 30 Tore). Dafür aber entwickelte er sein Spiel weiter. Lewandowski lässt sich öfters fallen und bindet sich besser ins Spiel ein. Von allen bewerteten Stürmern weist nur Thorgan Hazard einen höheren Dribbling-SPIX auf als Lewandowski.

An seiner Seite in der Elf der Saison steht Ishak Belfodil (70). Hoffenheims Fans runzelten vor der Saison verwundert die Stirn, als ihr Klub den Ex-Bremer verpflichtete. Nach einigen Startschwierigkeiten fühlte sich der Stürmer äußerst wohl in Julian Nagelsmanns offensivem System.

Dortmunds Paco Alcácer (64), Frankfurts Luka Jovic (62) und Wolfsburgs Wout Weghorst (56) haben zwar mit siebzehn Saisontreffern jeweils ein Tor mehr erzielt als Belfodil. Dafür überzeugte der Algerier auch als Passspieler und als Dribbelkünstler. Diese Daten fließen in unseren SPIX genauso ein wie die Anzahl an Toren. Belfodil hatte am Ende die Nase vorne.