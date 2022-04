Die Führungsebene von Greuther Fürth konnte sich eine Zukunft mit Trainer Stefan Leitl vorstellen. »Wir haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten«, hatte Sportdirektor Rachid Azzouzi noch am Samstag bei Sky vor der 1:4-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen gesagt, man wolle den Weg weitergehen. Etwas verwunderlich könnte das Bekenntnis gewirkt haben, denn wenig später stand Fürth als erster Absteiger der Bundesliga -Saison fest.

Ein böses Wort verlor der Sportdirektor nicht, dabei hatte er Leitl über die gesamte Saison den Rücken gestärkt. Selbst in der Hinserie, als Fürth nur einen Punkt aus den ersten 14 Partien holte und die immer wieder aufploppenden Vergleiche mit Tasmania Berlin gezogen wurden . Fürth holte in 31 Bundesliga-Spielen bisher 17 Punkte, auf eine Gesamtsaison gesehen, lagen nur drei Teams in der Geschichte darunter.