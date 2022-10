Fußball-Bundesliga Füllkrug sorgt für späten Bremer Erfolg in Hoffenheim

Fünf Auswärtsspiele hat Werder Bremen in dieser Bundesligasaison bestritten und keines davon verloren. In Hoffenheim siegte der Aufsteiger zum dritten Mal in der Fremde. Marvin Ducksch traf früh in der Partie, Niclas Füllkrug kurz vor Schluss.