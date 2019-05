Protest gegen Schiedsrichter Fakten? Interessieren einen Uli Hoeneß nicht

Dass Trainer, Manager und Funktionäre sich über Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern aufregen, gehört zum Fußball wie das Netz zwischen den Torpfosten. Dass sie sich aber über korrekte Entscheidungen aufregen, das gibt es normalerweise nicht. Außer man heißt Uli Hoeneß und ist Präsident von Bayern München.

Nach der Aberkennung von Leon Goretzkas Tor hatte das Spiel des FC Bayern in Leipzig 0:0 geendet, damit muss München am letzten Spieltag (18.5., 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV Sky) gegen Eintracht Frankfurt punkten, um die siebte deutsche Meisterschaft in Folge zu gewinnen.

Die Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Gräfe, den Treffer von Goretzka nicht zu geben, weil Robert Lewandowski zuvor im Abseits gestanden hatte, war korrekt, wie Fernsehbilder beweisen. Knapp, aber korrekt.

Den Fußball gerechter machen! pic.twitter.com/HxzdA6gt97 — Philipp Köster (@philippkoester) May 11, 2019

Hoeneß sah es anders: "Das sogenannte Abseits ist ja der Witz des Jahres", so der Präsident nach dem Spiel. "Das war keine klare Fehlentscheidung. Der Videobeweis ist dafür da, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Es war gleiche Höhe."

Nun ist der Video Assistant Referee allerdings in der Bundesliga verpflichtet, jedes Tor zu überprüfen. Und das tat Marco Fritz, der zuständige Videoschiedsrichter. Er sah: Es war Abseits.

Das hatte auch Hoeneß gesehen. Aber der definierte einfach die Fußballregeln um: "Ein Millimeter ist kein Vorteil."

Das erinnerte an seine Aussage im Herbst: "Meines Wissens sind wir Zweiter" der Bundesligatabelle. Als ein Journalist ihn darauf hinwies, dass Bayern nur Dritter sei, entgegnete Hoeneß: "Das Torverhältnis interessiert mich nicht."