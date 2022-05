Die Platzstürme von Fußballfans nach den Spielen des 1. FC Köln und FC Schalke 04 hätten nach Meinung der Sicherheitsbehörden dramatische Folgen haben können. Vor allem der Jubel in Gelsenkirchen: »Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können«, sagte der leitende Polizeidirektor Peter Both. Beiden Klubs drohen Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach den Vorfällen Ermittlungen aufgenommen, wie ein DFB-Sprecher bestätigte. Die Vereine wurden zu Stellungnahmen aufgefordert.