Ein Spitzenduell in der Bundesliga stieg in Frankfurt am Main: Die Eintracht und Freiburg wollten den Bayern-Patzer ausnutzen und heranrücken an die Münchner. Die Gastgeber waren zwar zunächst schwächer, erzielten aber das erste Tor. Kurz vor der Pause traf Randal Kolo Muani aus 16 Metern flach unten rechts (42.). Freiburg, das in der Vorwoche noch 0:6 gegen Wolfsburg verloren hatte, kam nach dem Seitenwechsel jedoch schnell zum Ausgleich, Matthias Ginter war per Kopf erfolgreich (47.).