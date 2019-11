Union Berlin hat sich im ersten Berliner Derby in der Bundesliga seit der Saison 1976/1977 gegen Hertha BSC durchgesetzt. Beim 1:0 (0:0) bekamen die Gastgeber in der 87. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den der eingewechselte Sebastian Polter verwandelte. Dedryck Boyata hatte zuvor Christian Gentner mit einer Grätsche im Strafraum getroffen. Durch den Sieg steht Union (zehn Punkte) mit einem Punkt weniger als der Stadtrivale vorerst auf dem 13. Platz, Hertha befindet sich auf Rang elf.

Nach Spielende kam es zu beunruhigenden Szenen. Pyrotechnik flog auf den Rasen, Vermummte aus dem Union-Block drangen auf das Spielfeld. Weder die Union-Spieler noch die Sicherheitskräfte konnten sie zurückhalten. Erst als aus dem schwarzen Block die Aufforderung kam, zogen sich die Vermummten wieder zurück.

Bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten Teile der Fans für Ärger gesorgt. In der Union-Kurve wurden zahlreiche Fackeln angezündet, aus dem Hertha-Block flogen mehrere Feuerwerkskörper aufs Feld. Einer davon landete knapp vor Unions Trainerbank. Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbrach das Spiel für mehrere Minuten, schickte beide Mannschaften in den Spielertunnel. Danach ging es weiter.

Das Spiel hatte mit einer Großchance für die Gastgeber begonnen: Von rechts kam eine Flanke in den Strafraum, wo Christopher Lenz an den rechten Innenpfosten köpfte. Von dort prallte der Ball zurück ins Feld (3. Minute). Die beste Chance für Hertha hatte Dodi Lukébakio in der 15. Minute mit dem Kopf. Bis auf den entscheidenden Elfmeter in der Schlussphase verlief die zweite Hälfte ohne Torchancen.

Union Berlin - Hertha BSC 1:0 (0:0)

1:0 Polter (87.)

Union: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen (90.+6 Ryerson), Andersson (80. Polter), Bülter (46. Mees)

Hertha: Jarstein - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt (90.+2 Selke) - Wolf, Skjelbred (46. Löwen), Grujic, Dilrosun - Lukébakio, Ibisevic (82. Kalou)

Gelbe Karten: Schlotterbeck / Boyata

Schiedsrichter: Aytekin