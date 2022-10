Für die Gladbacher erzielte Abwehrspieler Nico Elvedi das Führungstor (33. Minute), die Saison der Borussia bleibt ein großes Auf und Ab. Nach dem Aus im DFB-Pokal und nur einem Punkt aus zwei Spielen in der Bundesliga steht das Team von Trainer Daniel Farke, der an diesem Sonntag 46 Jahre alt geworden ist, nun in der Tabelle mit 16 Punkten auf Platz zehn.