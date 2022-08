RB lief an, bemühte sich, aber Union besann sich auf das, was sie in Köpenick immer schon gut konnten: Die Räume in der eigenen Hälfte so engzumachen, dass es eigentlich kaum ein Durchkommen für den Gegner gibt. In der 68. Minute fand RB einmal eine Lücke, aber der Schuss von Marcel Halstenberg wurde auf der Linie geklärt.

So dauerte es bis zur 83. Minute, bis Leipzig dann doch noch traf. Willi Orban verwandelte nach einem Eckstoß zum Anschlusstreffer.

Vor drei Jahren, zum Aufstieg von Union, war RB Leipzig der erste Bundesligagegner der Berliner. Die Gäste gewannen damals ohne Probleme 4:0. Der Vergleich mit der jetzigen Partie zeigt, welche Entwicklung in Berlin seitdem gemacht worden ist.