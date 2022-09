Maina scheitert im Duell mit Grill

Unions Torhüter Grill musste erst nach einer halben Stunde bei einem Schuss von Linton Maina eingreifen. Köln fand jetzt zögerlich in die Partie und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine weitere Gelegenheit, aber Kristian Pedersen köpfte nach einem Eckball neben den rechten Pfosten (41.).

Die zweite Hälfte begann auf Kölner Seite mit einem neuen Angreifer – Steffen Tigges kam für Florian Dietz – und ihrer bislang besten Chance des Spiels: Maina lief bedrängt von Diogo Leite auf das Berliner Tor zu und scheiterte mit seinem Abschluss an Grill (47.). Auf der Gegenseite landete ein Schlenzer von Christopher Trimmel an der Latte (58.). Für ein taktisches Foul an der Mittellinie sah Kölns Luca Kilian noch Gelb-Rot (81.). Nach 90 Minuten stand das saisonübergreifend 13. Spiel in Folge ohne Berliner Niederlage fest.