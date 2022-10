Die Partie begann chancenarm, der größte Aufreger war ein böses Foul von Bochums Ivan Ordets gegen Janik Haberer. Mit voller Wucht grätschte der Innenverteidiger an der eigenen Grundlinie in den Gegenspieler und traf diesen mit offener Sohle am Knöchel. Ordets hatte Glück, dass er nur die Gelbe Karte sah und nicht vom Platz flog (17.). Haberer musste wenig später ausgewechselt werden.

Der VfL füttert Hofmann

Bochum probierte es mit hohen Bällen in Richtung Hofmann, der nach einer Freistoßflanke in der 27. Minute erstmals in Richtung Union-Tor köpfte (27.). Die beste Chance der Berliner kam nach einer flach ausgeführten Ecke, Jordan Siebatcheu traf den Ball aber nicht richtig (37.). Vor der Pause setzte sich Hofmann dann bei einem Eckball zum ersten Pfosten im Luftkampf durch und köpfte das 1:0 für die Gastgeber (43.).