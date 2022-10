Nach einer Freistoßflanke bugsierte Dan-Axel Zagadou den Ball Richtung Unioner Gehäuse, doch Frederik Rönnow reagierte glänzend und lenkte den Ball noch an den Pfosten (14. Minute). In der 35. Minute war es dann Stuttgarts zentraler Angreifer Serhou Guirassy, der eine Flanke von Tiago Tomás per Kopf knapp am Tor vorbeisetzte (35.).

Tor Jäckel, Pfosten Mavropanos

In der zweiten Hälfte wurde Union etwas forscher, VfB-Torhüter Florian Müller blieb aber weiterhin nahezu beschäftigungslos. Erst in der 76. Minute wurde es gefährlich und prompt fiel das Tor für die Gäste: Paul Jäckel köpfte nach einer Ecke unhaltbar ein. Der VfB kämpfte nun verzweifelt um den Ausgleich und hatte Pech: Konstantinos Mavropanos traf aus dem Getümmel heraus nur den Pfosten (79.). Guirassy sah anschließend noch Gelb-Rot (82.).