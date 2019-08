Der VfL Wolfsburg hat sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC 3:0 (1:0) gewonnen. Der Niederländer Wout Weghorst brachte Wolfsburg in der 9. Minute in Führung, in der Schlussphase sorgten Josip Brekalo (82.) und Jérôme Roussillon (90.+1) für den Endstand. Wolfsburg ist nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel Tabellenvierter, die Berliner stehen auf Platz elf.

In Berlin waren gerade 18 Sekunden gespielt, als Schiedsrichter Guido Winkmann das erste Mal im Mittelpunkt stand. Nach einer Grätsche von Wolfsburgs Kapitän Josuha Guilavogui gegen Ondrej Duda hatte Winkmann zunächst auf Strafstoß entschieden, er nahm diese Entscheidung nach Sichtung der Videobilder allerdings zurück. Kein Elfmeter, stattdessen ging es mit Schiedsrichterball weiter.

Nur wenige Minuten später entschied Winkmann erneut auf Elfmeter, diesmal für Wolfsburg - es war wohl die richtige Entscheidung: Karim Rekik hatte bei einem Klärungsversuch auch Gegenspieler Felix Klaus getroffen. Den Strafstoß schoss Wout Weghorst, er traf rechts unten in die Ecke zur Führung für die Niedersachsen (9.).

Wolfsburger Endspurt

Das spielbestimmende Team war fortan trotzdem die Hertha. Einziges Manko: Das Team von Trainer Ante Covic nutzte keine seiner Torchancen. Salomon Kalou vergab die beste Möglichkeit, als er nach einer Flanke von Vladimír Darida freistehend am Tor vorbeiköpfte (12.). Pech hatten die Berliner in der 21. Minute, als Koen Casteels einen Schuss von Marko Grujic parierte und sich anschließend Guilavogui in den Nachschuss warf.

Anschließend nahm das Niveau kontinuierlich ab, bis zum nächsten Aufreger verging eine knappe Stunde. Es lief die 82. Minute, als der eingewechselte Brekalo mit der ersten Torchance das 2:0 erzielte. Nach einem langen Ball von Admir Mehmedi überlief Brekalo Gegenspieler Niklas Stark und vollendete. Auch am letzten Treffer des Tages war Brekalo beteiligt, diesmal als Vorarbeiter für Roussillon, der mit einem platzierten Schuss den 3:0-Endstand erzielte.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

0:1 Weghorst (9., Elfmeter)

0:2 Brekalo (82.)

0:3 Roussillon (90.+1)

Berlin: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida (61. Selke) - Lukebakio, Duda (75. Löwen), Kalou (70. Redan) - Ibisevic

Wolfsburg: Casteels - Knoche, Guilavogui, Brooks - William, Schlager, Arnold, Roussillon - Klaus (64. Mehmedi), Weghorst, Joao Victor (77. Brekalo)

Schiedsrichter: Winkmann

Gelbe Karten: Duda / -