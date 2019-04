Bundesliga Wolfsburg gewinnt deutlich in Hoffenheim

Der VfL Wolfsburg ist auf einen Punkt an die TSG Hoffenheim herangerückt. Der VfL gewann 4:1 (1:1) bei der TSG und hat als Achter gute Chancen auf die Teilnahme am Europapokal in der kommenden Saison.

Die erste Viertelstunde hatte es in sich. Wolfsburg dominierte und erspielte sich Chancen, TSG-Trainer Julian Nagelsmann stellte schon früh auf 4-4-2 um. Danach kam Hoffenheim besser ins Spiel, eine schöne Kombination führte zum 1:0 nach neun Minuten. Nico Schulz legte quer vor das Wolfsburger Tor, Ádám Szalai drückte den Ball mit dem Außenrist über die Linie.

Hoffenheim war anschließend deutlich überlegen, einen Schuss von Ishak Belfodil lenkte VfL-Torhüter Pavao Pervan an die Latte. Im Strafraum kam es zum Gerangel im Kampf um den Abpraller, Belfodil und Schulz gingen nacheinander zu Boden. Nach Betrachtung der Videobilder entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Elfmeter. Andrej Kramaric, sonst ein sicherer Schütze, schickte zwar Pervan in die falsche Ecke, schoss aber nur gegen den Pfosten (15. Minute).

Viele Chancen, Baumanns Fehler

Die nächste gute Gelegenheit kam in der 27. Minute - dann allerdings für Wolfsburg. Innenverteidiger Robin Knoche köpfte aufs TSG-Tor, aber Oliver Baumann parierte stark. Der Keeper war auch beim Schuss von Maximilian Arnold zur Stelle (39.), der zwar hart war, aber unplatziert. William machte es deutlich besser. Der Brasilianer schlenzte den Ball von links zum 1:1 ins lange Eck, Baumann war diesmal chancenlos (41.).

Beide Mannschaften spielten auch in der zweiten Hälfte überlegt nach vorn, viele guten Chancen gab es aber nicht. Hoffenheims Verteidiger Kasim Adams kam nach 67 Minuten nach einer Ecke zum Kopfball, der ging aber knapp daneben.

Kurz darauf ereignete sich die Szene der Partie: Eine Flanke von William segelte in Richtung des Hoffenheimer Fünfmeterraums. Der eben noch offensiv gute Adams verschätzte sich und ließ Wout Weghorst zum Kopfball kommen. Doch der Winkel war spitz, Baumann stand gut. Eigentlich kein Problem, aber dem Torhüter trudelte der Ball aus den Armen ins Tor (69.).

Danach klappte bei Hoffenheim nichts mehr, bei Wolfsburg fast alles.

Auch beim dritten Wolfsburger Tor sah Baumann nicht ganz schuldlos aus. Arnold lief aus spitzem Winkel auf ihn zu, sein wuchtiger Schuss ging zwischen Keeper und Pfosten hindurch ins Tor zum 3:1 (85.). Weghorst traf dann sogar noch zum 4:1 für Wolfsburg, die Hoffenheimer Abwehr hatte ihre Arbeit so gut wie eingestellt.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:4 (1:1)

1:0 Szalai (9.)

1:1 William (41.)

1:2 Weghorst (69.)

1:3 Arnold (85.)

1:4 Weghorst (88.)

Hoffenheim: Baumann - Bicakcic (73. Nelson), Vogt, Adams - Kaderabek, Amiri (56. Bittencourt), Grillitsch, Schulz - Kramaric - Belfodil, Szalai

Wolfsburg: Pervan - William, Knoche, Tisserand, Sebastian Jung (56. Steffen) - Gerhardt, Guilavogui, Arnold - Mehmedi (84. Malli) - Klaus (77. Rexhbecaj), Weghorst

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 27.725

Gelbe Karten: Schulz (6), Kaderabek (6) - William (10), Arnold (7)

Besonderes Vorkommnis: Kramaric schießt einen Foulelfmeter an den Pfosten (15.)