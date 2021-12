Fußball-Bundesliga Hertha geht in Mainz unter, Wolfsburg verliert sechstes Spiel in Folge

Der Trainereffekt bei Hertha BSC dürfte vorbei sein, in Mainz verloren die Berliner 0:4. Und nach fünf Niederlagen in Folge führte Wolfsburg gegen Köln zweimal, ehe es am Ende doch wieder eine Niederlage setzte.