Remis in Düsseldorf Wolfsburg im vierten Saisonspiel weiter unbesiegt

Torjäger Wout Weghorst hat dem VfL Wolfsburg mit seinem dritten Saisontreffer ein Unentschieden in Düsseldorf beschert. Der Niederländer traf in der 29. Minute und glich eine Fortuna-Führung durch Niko Gießelmann (16.) zum 1:1 (1:1) aus. Nach zwei Siegen zum Auftakt ist war es für den VfL das zweite Remis in Folge. Auch in Paderborn hatte Wolfsburg einen frühen Rückstand ausgeglichen.

Einen nervösen Beginn der Fortuna mit vielen leichten Fehlern hätte Maximilian Arnold fast früh bestraft, doch der VfL-Mittelfeldspieler verfehlte das freie Düsseldorfer Tor aus kurzer Distanz (3.). Die Gastgeber fingen sich schnell und spielten zügig nach vorn, Erik Thommy und Rouwen Hennings sorgten für viel Bewegung rund um den VfL-Strafraum.

Das mutige Offensivspiel der Fortuna belohnte schließlich Gießelmann. Eine Flanke von der rechten Seite durch Oliver Fink segelte über alle Angreifer und Verteidiger hinweg zum Düsseldorfer Linksverteidiger, der ihn weit außen im Strafraum erwischte und wuchtig zum 1:0 abschloss (16.). Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied in der strittigen Frage, ob Fortuna-Verteidiger Matthias Zimmermann den Ball vor der Flanke durch Fink aus dem Seitenaus geholt hat, zugunsten der Düsseldorfer.

Marius Becker / DPA Assistent Thomas Stein (links) hatte einen guten Blick auf die strittige Szene

Das Team von Friedhelm Funkel zog sich danach zurück und versuchte, die Räume eng zu machen. Doch nicht eng genug für Josip Brekalo, der in der 29. Minute nach starker Kombination der VfL-Offensive Düsseldorfs Robin Bormuth an der Torauslinie tunnelte und Weghorst den Ausgleich auflegte.

In der zweiten Spielhälfte mieden beide Teams das Risiko und das Spiel wurde arm an gefährlichen Aktionen. Erst kurz vor Ende der Partie wurden die Gäste aktiver, doch es reichte nicht mehr, um das Spiel noch zu drehen. Wolfsburg übernimmt vorerst den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter RB Leipzig. Fortuna Düsseldorf klettert um einen Rang auf Platz elf.

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

1:0 Gießelmann (16.)

1:1 Weghorst (29.)

Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan (83. Adams), Bormuth, Gießelmann - Thommy (73. Zimmer), Baker, Bodzek, Kownacki - Fink (72. Karaman), Hennings

Wolfsburg: Pervan - Knoche , Guilavogui , Tisserand - William , Gerhardt , Arnold , Roussillon - Mehmedi (69. Klaus), Brekalo - Weghorst

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: - / Knoch, Weghörst