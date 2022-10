In Deutschland aufgewachsen

Grifo hat Ursprünge in Italien, er absolvierte auch sechs Spiele für die A-Nationalmannschaft, in denen er zweimal traf. Geboren und aufgewachsen ist er aber in Pforzheim. Im Herren-Bereich spielte Grifo für fünf verschiedene deutsche Klubs. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er beim SC Freiburg, zunächst in 61 Einsätzen von 2015 bis 2017 und erneut seit 2019.

Der bisherige Rekordhalter, Toni, spielte von 2007 bis 2009 in der Bundesliga beim FC Bayern. Dort kam er in 60 Einsätzen auf 38 Tore. In der Saison 2007/2008 wurde Toni mit 24 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Vor seinem Wechsel nach Deutschland hatte Toni mit starken Leistungen beim Triumph der Italiener bei der Weltmeisterschaft 2006 geglänzt. In der Spielzeit 2005/2006 war Toni der erfolgreichste Torjäger in ganz Europa (31 Tore). Nach seinem Abschied aus München spielte Toni noch sieben Jahre in Italien und Dubai, ehe er 2016 seine Karriere beendete.