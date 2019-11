Bundesliga-Fan-Experten "Es ist dieses eine Spiel im Jahr, auf das keiner Lust hat"

Stimmung

Ach so fühlt sich ein Sieg an! Tatsächlich ein ganz gutes Gefühl. Vor allem ein völlig verdienter Sieg ist ja durchaus schon etwas her. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl hat man dem VfL beim 2:0 in Frankfurt endlich angemerkt, dass er einen Plan hat. Gerne weiter so.