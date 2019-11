Stimmung

Der 1. FC Köln ist wieder ein echter Chaosclub: Derby-Pleite in Düsseldorf, Trainer-Diskussion, Gerüchte um Geschäftsführer-Rücktritte - es ist wieder alles geboten. Sportlich sind die Erwartungen derweil am Boden: Nach dem Pokal-Aus und der Pleite in Düsseldorf rechnet in der Domstadt so richtig niemand mit Punkten gegen Hoffenheim.