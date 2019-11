Bundesliga-Fan-Experten Duell der Torjäger

Form

Das Selbstbewusstsein aus der Aufholjagd gegen Inter reichte nicht, um in München zu bestehen. Nur ein Tor brauchte der Gegner, um die Borussia in das schwarz-gelbe Kaninchen vor der Bayern-Schlange zu verwandeln. Dortmunder Angsthasenfußball in der Allianz-Arena hat inzwischen mehr Tradition als manch ein Bundesligaverein. Ob die vielen Baustellen in der Länderspielpause reduziert werden konnten? Immerhin das Programm wird jetzt etwas ruhiger.