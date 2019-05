Form

15 Spiele ohne Niederlage, neun Auswärtsspiele in Liga und Pokal am Stück gewonnen. Gewinnt RB Leipzig in Mainz, hat man in den ersten 100 Bundesligaspielen mehr Punkte geholt als jedes andere Team zuvor und damit einen (weiteren) Eintrag in die Geschichtsbücher sicher. Abschenken wollen die RasenBallsportler die verbleibenden Partien jedenfalls nicht.