Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, sein Team zum Abschied in die Champions League zu führen. Die Europa-League-Ränge sechs und sieben sind aber noch in Reichweite. Aus eigener Kraft ist es aber nicht zu schaffen. Die Mainzer haben nur vier Heimspiele in dieser Saison verloren. Weniger Heimniederlagen waren es nur in der Saison 2009/2010. Nach dem berauschenden Derbysieg in Frankfurt will Trainer Sandro Schwarz, der in dieser Saison auch einige Tiefen überstehen musste, von seiner Mannschaft noch einmal die Mainzer Unermüdlichkeit und Leidenschaft sehen. Spielerisch sind sie den Hoffenheimern aber unterlegen. Die TSG gewinnt daher 2:1.