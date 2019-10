Von

Festtag in Europa, Alltag in der Liga für den FC Bayern. Nach dem 7:2 gegen Tottenham in der Champions League wird nun Hoffenheim in der Bundesliga aus dem Weg geräumt. Die Münchner haben Tempo in dieser Saison aufgenommen, während Hoffenheim noch nicht einmal richtig aus den Startlöchern gekommen ist. Und gegen keinen Keeper der Liga trifft Robert Lewandowski lieber als gegen Hoffenheims Oliver Baumann (bisher schon 15 Mal).